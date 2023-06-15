15.06.2023
Индустриальный парк ММК признан одной из лучших инвестиционных площадок страны
15.06.2023
В Копейске 14-летний подросток «застрял» на дереве
15.06.2023
В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира
14.06.2023
Ограничение движения транспорта по путепроводу «Челябинск-Главный» продлено
14.06.2023
В Челябинске ограничат движение по улице Барбюса
13.06.2023
В Челябинске ограничат движения на ряде участков в связи с проведением ремонтов
06.06.2023
В Челябинске на все лето ограничат движение по Свердловскому проспекту
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023