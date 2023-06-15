В Челябинске до конца лета закрывают движение на улице Мира

В Челябинске сегодня, 15 июня, закрывают движение по одной полосе улицы Мира, на отрезке между домами №2 и №20.

С 25 июня движение транспорта здесь закроют полностью и откроют лишь после 30 августа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, данная мера вводится на период проведения работ по реконструкции участка теплотрассы.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.