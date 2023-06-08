08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
08.06.2023
Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
В Челябинске до первого октября отремонтируют дорогу на Яблочкина
29.05.2023
Андрей Ксензов анонсировал начало ремонта проспекта Ленина от Героев Танкограда до Цвиллинга
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
29.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
19.05.2023
В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023