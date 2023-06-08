В Челябинске до первого октября отремонтируют дорогу на Яблочкина

В Советском районе Челябинска до первого октября текущего года отремонтируют дорогу местного значения по улице Яблочкина на участке от Доватора до Тарасова.

Начальная цена размещенного накануне, седьмого июня, аукциона составляет 19 623 127,43 рубля. Прием заявок ведется до 15 июня.

Протяженность участка дороги, подлежащего ремонту, составляет 680 метров, общая площадь покрытия проезжей части – 6443 квадратных метра.

При визуальном осмотре здесь выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия, повреждение бортовых камней.

В соответствии с условиями муниципального контракта подрядчик должен будет в срок до первого октября восстановить на участке Яблочкина от Доватора до Тарасова изношенные слои дорожной одежды, восстановить и обустроить тротуары, нанести горизонтальную дорожную разметку.

Производство работ при выполнении ремонта будет осуществляться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой.