В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев

В Челябинске в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 22 часов седьмого июля до 23 июля будет закрыто движение городского электротранспорта на участке проспекта Победы от Кирова до Каслинской.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», в связи с этим трамваи №3, №14, №15, №16, №18 и №22 временно изменят свои маршруты и будут ходить следующим образом:

№3 - «Завод им. Колющенко - Кирова - Теплотехнический институт - Российская - ЧТЗ (в оба направления);

№15 - «ЧТЗ - Горького - проспект Победы - Теплотехнический институт - Кирова - Маркса - Трамвайное депо №1 (в оба направления);

№16 - «Завод имени Колющенко - Кирова - Теплотехнический институт - проспект Победы - ЧЭМК (в оба направления)»;

№18 - «Чистопольская - Горького - проспект Победы - Теплотехнический институт - Кирова - Маркса – Чистопольская»;

№22 - «Чистопольская - Маркса - Кирова - Теплотехнический институт - проспект Победы - Горького – Чистопольская».

На время закрытия движения на проспекте Победы челябинцам советуют пользоваться автобусами №8, №9, №18, №34, №45, №47, №71 и №25с.

Для экономии горожанам рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.