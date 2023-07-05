05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
05.07.2023
На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом
05.07.2023
На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде
05.07.2023
Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска
05.07.2023
Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
23.06.2023
Ремонт путей в Металлургическом районе повлияет на движение трамваев
07.06.2023
В Челябинске возобновляется движение трамваев по проспекту Победы
07.06.2023
Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023