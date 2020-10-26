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В Челябинске контракты на озеленение выполнены на 85 процентов

Среда обитания
Сегодня, 12:24
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске контракты на озеленение выполнены на 85 процентов. Подрядчики приступили к сносу и выкорчевке аварийных растений с последующей высадкой новых деревьев.

О результатах проводимого в этом году озеленения на аппаратном совещании в городской мэрии сегодня, 26-го октября, доложил временно исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Барыкин.

Глава города Наталья Котова поручила в ближайшие две-три недели провести в рамках контрактов на озеленение максимальное количество работ.

«Это и большой контракт КДХ, и компенсационные высадки, которые запланированы за счет тех организаций, которые в свое время проводили вырубку деревьев и сейчас обязаны высадить новые растения», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница поручила управлению экологии Челябинска взять данный вопрос на контроль, городской административно-технической инспекции – «подбить» всю информацию и провести сверку с администрациями районов.

«Насколько я понимаю, Александр Егоров (замглавы Челябинска по городской среде – прим.) полностью провел эту работу. Теперь нужно довести информацию до районных администраций, чтобы полностью контролировать ситуацию. Нам должно быть понятно, где и какие деревья мы высаживаем», - распорядилась Наталья Котова.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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