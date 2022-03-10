10.03.2022
Челябинск нуждается в «охотниках за головами»
10.03.2022
Россия выходит из Совета Европы
10.03.2022
Почта России трудоустроит беженцев
10.03.2022
КСП Челябинской области выявила нарушения в закупках на 2,8 миллиарда рублей
10.03.2022
ВТБ рассказал об альтернативном способе оплаты без банковской карты
10.03.2022
Магнитогорец устроил гонки с полицией на угнанном авто и попал в ДТП
В Челябинске, Коркино и Сатке до понедельника установятся НМУ
05.03.2022
Тепловизор подтвердил: фекалии в Смолино сбрасывают
18.02.2022
НМУ сохранятся все выходные в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте
16.02.2022
В Челябинской области лишь в 2,17% взятых в январе проб воздуха выявлено превышение ПДК
15.02.2022
«Режим черного неба» объявлен в четырех городах Челябинской области
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022