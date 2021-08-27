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27.08.2021 14:51

В Челябинске места массового скопления людей повторно обработают против клещей

В Челябинске места массового скопления людей во всех семи районах повторно обработают против клещей.

Согласно утвержденному управлением безопасности жизнедеятельности населения городской администрации графику, второй этап акарицидной обработки территории планируют начать с шестого сентября – в зависимости от погодных условий (первый проводился в апреле-мае).

В Курчатовском районе обработают сквер «Фонтан» у перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Цинковая, Березовую рощу на улице 40 лет Победы (у домов №8 и №10). Кроме того, будет проведена барьерная обработка участков озелененной территории у пересечения улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля (в южном направлении), озелененных насаждений на улицах Генерала Мартынова (возле домов № 3, №5, №7 и №9) и Маршала Чуйкова. Противоклещевая обработка ждет и озелененные насаждения дворовых территорий по адресам: улица Профессора Благих, 63, 63-А, улица Лобырина, 5, 7, 11-Б.

В Ленинском районе обработают пляжи на Василевского и Магнитогорской, на Ямпольской (поселок Береговой), сквер «Защитника Отечества» у дворца культуры «Станкомаш», сквер «Смолинский» на Новороссийской (прибрежную полосу вдоль озера Смолино), сквер по улице Ереванской, озелененную территорию от Копейского шоссе до поселка Мясокомбинат, береговую зону озера Смолино от жилого комплекса «Смолинский» вдоль улицы Новороссийской до дворца культуры «ЧТПЗ», разделительную полосу по улице Машиностроителей (от Новороссийской до Энергетиков), сквер «Семейный» по улице Энергетиков, озелененную территорию по Новороссийской, 63-71.

Ждет противоклещевая обработка и Тракторозаводский район. Здесь будут опрыскивать зеленую зону вдоль прибрежной полосы озера Первое в поселке Чурилово и бывший пляж «Чайка», зеленую зону «Мамин-сквер» по переулку Мамина, Аллею ветеранов на улице Героев Танкограда, зеленую зону в микрорайоне Чурилово (в близи жилого дома № 4 по улице Конструктора Духова).

В Советском районе обработают пляж на берегу Шершневского водохранилища по переулку Большой 11/1 (АМЗ).

В Центральном районе предстоит барьерная обработка территории, прилегающей к поселку Мелькомбинат-2 (с южной и западной сторон). Кроме того, специалисты обработают поселок Благодатово в местах примыкания к береговой линии реки Миасс, городской пляж на Шершневском водохранилище (восточный берег), западную сторону транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой, улицу Тенистую (западную и восточную стороны), улицу Прибрежную до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда (микрорайон Шершни), береговую линию Шершневского водохранилища (западную и восточную стороны).

В Металлургическом районе обработают сквер по улице Богдана Хмельницкого, 33, сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Мира, территорию между домами №10, 12, 12-А по улице Комаровского и домами №53-А, 53-Б по шоссе Металлургов, площадку у дома №12 по улице Черкасской, сквер по улице Румянцева, 31, у поликлиники.

Кроме того, противоклещевая обработка будет проведена в поселке Аэропорт – по двадцать метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов №10 и 11 до остановки «Кинотеатр «Сокол», вдоль тротуара к аэропорту, на детской игровой площадке у магазина «Магнит».

В Калининском районе обработают зеленую зону между улицами Ворошилова, 57-В и Братьев Кашириных, 100, зеленую зону (по четной стороне) по улице Братьев Кашириных от остановки «Улица Чайковского» до рынка «Каширинский», зеленые зоны на улице Художника Русакова, на Университетской набережной, береговую полосу по улице Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник, сквер у зала органной и камерной музыки «Родина», береговые зоны реки Миасс со стороны памятного знака «Ленинградский мост», а также вдоль улицы Болейко - от проспекта Победы до улицы Кожзаводской (до моста на остров Заячий), зеленую зону по улице Либединского, берег Миасса с западной стороны по улице Российской (д.30) и сквер имени Гусарова.

Всего в общей сложности будет обработано 46 территорий.

Городские власти, тем временем, напоминают, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует ста процентов защиты от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита неизменно остается вакцинация.

Автор: Евгения Александрова
акарицидная обработка
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27.08.2021

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25.08.2021 16:50

Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской

25.08.2021 16:35

Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким

25.08.2021 16:18

На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

25.08.2021 16:10

ЮУЖД напомнила челябинским водителям правила пересечения железнодорожных переездов

25.08.2021 16:03

ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске

25.08.2021 15:30

Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

25.08.2021 15:07

Южноуральская пловчиха завоевала золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

25.08.2021 15:04

Родители более 1,1 тысячи южноуральских детей уже получили региональную помощь к школе

25.08.2021 14:05

В Челябинске пройдет волейбольный турнир памяти председателя ЗСО Виктора Давыдова

25.08.2021 13:53

Аргаяшские полицейские спасли пожилую женщину, заблудившуюся в лесу

25.08.2021 13:27

Абоненты МегаФона получат больше игровой мощности

25.08.2021 13:27

Удаленный склад АЗ «УРАЛ» появился в Кургане

25.08.2021 13:21

Число случаев ковида в Челябинской области превысило 84 тысячи

25.08.2021 12:47

Полицейские задержали магнитогорца, который возвращался с отдыха из Сочи на сцепке вагонов

25.08.2021 12:37

В озере Чебачье местная жительница обнаружила часть черепа человека

25.08.2021 12:36

Итальянский пластический хирург предостерег челябинок от «утиных губ»

25.08.2021 12:07

Специалисты ГРЦ Макеева бросили вызов будущему

25.08.2021 11:45

В Челябинске банк ВТБ рассказал об итогах работы в первом полугодии 2021 года

25.08.2021 11:12

Полицейские Златоуста задержали мошенника из Вологодской области

25.08.2021 11:06

На Таганай вернулась весна

25.08.2021 11:00

В Уральском таможенном управлении новое назначение

25.08.2021 10:42

Спасатели Челябинской области нашли тело утонувшей в Сугояке женщины

25.08.2021 10:30

Образовательные учреждения Челябинска прошли приемку и готовы к встрече с детьми

25.08.2021 10:13

Пьяный челябинец на Кировке избил девушку и бросился с кулаками на полицейского

25.08.2021 09:34

Комитет дорожного хозяйства Челябинска обследует дыру в асфальте на Российской

24.08.2021 20:00

В Миассе на Тургоякском шоссе снято ограничение движения транспорта, введенное из-за пожара

24.08.2021 17:32

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

24.08.2021 17:06

АнтиСМОГ: отходы птицефабрики сбрасываются в реку Гумбейка

24.08.2021 17:00

В Миассе ликвидируют крупный пожар в садовом товариществе