В Челябинске места массового скопления людей повторно обработают против клещей

В Челябинске места массового скопления людей во всех семи районах повторно обработают против клещей.

Согласно утвержденному управлением безопасности жизнедеятельности населения городской администрации графику, второй этап акарицидной обработки территории планируют начать с шестого сентября – в зависимости от погодных условий (первый проводился в апреле-мае).

В Курчатовском районе обработают сквер «Фонтан» у перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Цинковая, Березовую рощу на улице 40 лет Победы (у домов №8 и №10). Кроме того, будет проведена барьерная обработка участков озелененной территории у пересечения улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля (в южном направлении), озелененных насаждений на улицах Генерала Мартынова (возле домов № 3, №5, №7 и №9) и Маршала Чуйкова. Противоклещевая обработка ждет и озелененные насаждения дворовых территорий по адресам: улица Профессора Благих, 63, 63-А, улица Лобырина, 5, 7, 11-Б.

В Ленинском районе обработают пляжи на Василевского и Магнитогорской, на Ямпольской (поселок Береговой), сквер «Защитника Отечества» у дворца культуры «Станкомаш», сквер «Смолинский» на Новороссийской (прибрежную полосу вдоль озера Смолино), сквер по улице Ереванской, озелененную территорию от Копейского шоссе до поселка Мясокомбинат, береговую зону озера Смолино от жилого комплекса «Смолинский» вдоль улицы Новороссийской до дворца культуры «ЧТПЗ», разделительную полосу по улице Машиностроителей (от Новороссийской до Энергетиков), сквер «Семейный» по улице Энергетиков, озелененную территорию по Новороссийской, 63-71.

Ждет противоклещевая обработка и Тракторозаводский район. Здесь будут опрыскивать зеленую зону вдоль прибрежной полосы озера Первое в поселке Чурилово и бывший пляж «Чайка», зеленую зону «Мамин-сквер» по переулку Мамина, Аллею ветеранов на улице Героев Танкограда, зеленую зону в микрорайоне Чурилово (в близи жилого дома № 4 по улице Конструктора Духова).

В Советском районе обработают пляж на берегу Шершневского водохранилища по переулку Большой 11/1 (АМЗ).

В Центральном районе предстоит барьерная обработка территории, прилегающей к поселку Мелькомбинат-2 (с южной и западной сторон). Кроме того, специалисты обработают поселок Благодатово в местах примыкания к береговой линии реки Миасс, городской пляж на Шершневском водохранилище (восточный берег), западную сторону транспортной развязки в микрорайоне Шершни по улице Гостевой, улицу Тенистую (западную и восточную стороны), улицу Прибрежную до лога сброса паводковых вод с Карпового пруда (микрорайон Шершни), береговую линию Шершневского водохранилища (западную и восточную стороны).

В Металлургическом районе обработают сквер по улице Богдана Хмельницкого, 33, сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Мира, территорию между домами №10, 12, 12-А по улице Комаровского и домами №53-А, 53-Б по шоссе Металлургов, площадку у дома №12 по улице Черкасской, сквер по улице Румянцева, 31, у поликлиники.

Кроме того, противоклещевая обработка будет проведена в поселке Аэропорт – по двадцать метров в каждую сторону вдоль двух дорожек от многоэтажных домов №10 и 11 до остановки «Кинотеатр «Сокол», вдоль тротуара к аэропорту, на детской игровой площадке у магазина «Магнит».

В Калининском районе обработают зеленую зону между улицами Ворошилова, 57-В и Братьев Кашириных, 100, зеленую зону (по четной стороне) по улице Братьев Кашириных от остановки «Улица Чайковского» до рынка «Каширинский», зеленые зоны на улице Художника Русакова, на Университетской набережной, береговую полосу по улице Молодогвардейцев до транспортной развязки на ТК «Родник, сквер у зала органной и камерной музыки «Родина», береговые зоны реки Миасс со стороны памятного знака «Ленинградский мост», а также вдоль улицы Болейко - от проспекта Победы до улицы Кожзаводской (до моста на остров Заячий), зеленую зону по улице Либединского, берег Миасса с западной стороны по улице Российской (д.30) и сквер имени Гусарова.

Всего в общей сложности будет обработано 46 территорий.

Городские власти, тем временем, напоминают, что противоклещевая обработка территорий не гарантирует ста процентов защиты от укуса клещей. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита неизменно остается вакцинация.