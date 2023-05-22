В Челябинске может измениться цвет водопроводной воды

В связи с очередным этапом ремонтных работ на очистных сооружениях водоснабжения и строительством станции ультрафиолетового обеззараживания на этой неделе в домах челябинцев может меняться цвет воды.

Как сообщили в администрации Челябинска, с 23 по 26 мая работы будут вестись на водоводе, питающем Центральный, Советский, Ленинский и Тракторозаводский районы. В период с 23 по 27 мая вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету. Как правило, в течение двух суток после переключения ситуация стабилизируется.

МУП «ПОВВ» приносит свои извинения за доставленные неудобства и рекомендует по всем вопросам обращаться в контактный центр предприятия по телефону 214-00-14.