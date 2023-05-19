В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен

В Челябинске на улице Индивидуальной, на участке между Свердловским трактом и Березовой, высадили 196 молодых сосен.

Работы по озеленению провел подрядчик комитета дорожного хозяйства города. Все растения находятся на гарантии, контракт предусматривает проведение уходных работ, сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Челябинска напомнили, что мэр Наталья Котова поручила провести инвентаризацию всех зеленых насаждений, высаженных в областном центре по муниципальным контрактам и находящихся на гарантии.

Деревья, попадающие под замену, будут обновлены за счет подрядчиков в ближайшие недели, отметили в мэрии.