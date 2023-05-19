19.05.2023
Челябинский «Каменный пояс» в пятый раз покорил «Берега»
19.05.2023
ММК уверенно осваивает премиальные виды трубной продукции
19.05.2023
На трассе в Агаповском районе опрокинулся грузовик с полуприцепом
18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Магнитогорске к делу о наезде автомобиля на двух юных сестер подключилась прокуратура
В Челябинске на улице Индивидуальной высадили почти двести молодых сосен
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
12.05.2023
Виктор Ереклинцев порадовал челябинцев снимками цветущей набережной
04.05.2023
В Челябинске на улице Скульптора Головницкого появится почти сто лип
03.05.2023
На Комсомольском проспекте Челябинска высаживают липы
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023