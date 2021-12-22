В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора

В Челябинске на улице Линейной неизвестные устроили гигантскую свалку, куда тоннами сваливают строительный и бытовой мусор.

Представители регионального отделения Общероссийского Народного фронта обратились в министерство экологии Челябинской области, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру, заявив, что ситуация требует оперативной проверки, поскольку речь может идти о реальной экологической угрозе.

Народный фронт узнал о гигантской свалке от жителей, которые рассказали общественникам, что на участок от улицы Линейной (строения №86-89) до улицы Водосточной, 61 регулярно приезжают грузовые автомобили, из которых неизвестные выгружают мусор в огромных объемах.

Выехав на место, активисты-общественники убедились в том, что опасения жителей относительно ущерба для экологии небезосновательны. Обширную территорию покрывают горы отходов – утеплитель, пластик, бутыли из-под воды, промышленная упаковка, деревянные паллеты и лом ЖБИ. Мусор сваливается в том числе на грунт, а затем разравнивается спецтехникой. Эксперты Народного фронта предположили, что таким образом нарушители пытаются скрыть незаконную деятельность либо кто-то выполняет отсыпку новой территории.

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Рядом с нелегальной свалкой располагается несколько производственных предприятий, также неподалеку активно ведут работы организации, строящие новый микрорайон в поселке Чурилово. Кроме того - предполагают общественники - территория может быть привлекательной и для предпринимателей, осуществляющих вывоз отходов без лицензий.

Проверить все версии, установить виновных и привлечь их к ответственности - первостепенная задача профильных ведомств и надзорных органов, подчеркнули в Народном фронте.

«О выявляемой незаконной деятельности по вывозу и захоронению отходов мы информируем министерство экологии области, требуя пресечь действия нарушителей. Федеральным законом установлен порядок их сбора, транспортировки и переработки или утилизации. Региональной территориальной схемой размещения отходов определены места их размещения. Все иные участки, не включенные в соответствующие реестры, представляют собой несанкционированные свалки, а вывоз мусора на них является незаконным», – заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Он отметил, что общественный контроль в сфере обработки отходов является одним из ключевых направлений в работе регионального отделения Народного фронта. И также обратил внимание на тот факт, что процессу ликвидации нелегальных свалок в регионах сейчас уделяется пристальное внимание на федеральном уровне.

Ранее президент Российской Федерации, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил правительству ускориться в вопросе ликвидации несанкционированных мест складирования отходов в черте муниципалитетов.