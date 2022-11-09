В Челябинске на улице Пушкина обнаружены зеленые паразиты

В Челябинске на улице Пушкина обнаружен опасный сорняк под названием повилика, с жизнеспособными семенами. Растение включено в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Как оказалось, растение-паразит обнаружила бдительная горожанка, сигнализировавшая о возможной опасности специалистам регионального Россельхознадзора. Представители ведомства выезжали на место, отобрав части стеблей с цветками и направив их в лабораторию.

Как рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, в результате проведенных исследований в отобранных образцах идентифицирован карантинный объект, а именно повилика.

В отношении учреждения, ответственного за обслуживание данной территории, за нарушение правил борьбы с карантинными вредителями возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.1 КоАП РФ. Учреждению также выдали предписание о принятии мер по ликвидации очага карантинного объекта.

«В настоящее время предписание исполнено: части растения с дерева собраны в герметичный мешок и сожжены», - сообщила Татьяна Нахтигаль.

Земельный участок, где выявили очаг повилики, для производства сельхозпродукции не используется - соответственно, управление не стало вводить на территории микрорайона карантинный фитосанитарный режим и устанавливать фитосанитарную зону. Наблюдение за этим участком земли специалисты продолжат летом 2023-го года.

СПРАВКА



Повилика - растение-паразит. Живя за счет «хозяина», она высасывает из него жизненные соки, замедляет его рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений из-за нее снижается зимостойкость, что может привести к их гибели. На некоторых культурах потери урожайности доходят до 95 процентов. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным сорнякам.

Сегодня от одной лишь повилики полевой страдает 165 стран в мире. Всего же у сорняка свыше 270 видов, только на территории России их около сорока.

Он, как мифическая гидра, может восстановиться из небольшой своей части, оставшейся на растении-хозяине. А если учесть, что одна единица этого сорняка дает до ста тысяч семян, то угроза вполне очевидна.

Опасна повилика не только флоре, но и фауне, так как содержит ядовитые алкалоиды. Они могут вызвать серьезное отравление у животных.