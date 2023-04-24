В Челябинске начался ремонт путепроводу по Свердловскому тракту

В Челябинске в ночь с 23 на 24 апреля начался ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской (в сторону выезда из города).

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». До 20 июня текущего года подрядчику предстоит осуществить срезку старого и укладку нового асфальта, а также нанести дорожную разметку.

Как отмечают в комитете дорожного хозяйства Челябинска, в процессе работ будет частично ограничено движение транспорта.

Водителей просят обращать внимание на установленные временные знаки, учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.