В Челябинске определили места, куда нельзя возвращать животных с бирками, то есть побывавших в отлове – стерилизованных, чипированных.

Перечень таких мест утвердила глава города Наталья Котова. Документ был подписан накануне, 28 февраля. Контролировать исполнение постановления должен будет заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Возврат животных без владельцев запрещается на расстоянии менее 50 метров от территорий, организаций и объектов, имеющих ограждение», - говорится в документе управления экологии и природопользования Челябинска.

Итак, с настоящего времени возвращать четвероногих с бирками официально запрещено в непосредственной близости от медицинских, образовательных организаций, парков, скверов, площадей, набережных, Челябинского городского бора, торговых объектов, розничных рынков, детских и спортплощадок, кладбищ и мемориальных объектов, от территорий управлений соцзащиты населения и организаций социального обслуживания, придомовых территорий многоквартирных домов.

То же самое касается и территорий, организаций и объектов, не имеющих ограждения, - только расстояние в данном случае увеличено до 150-ти метров.

Также данным документом утвержден перечень уполномоченных принимать решения о возврате бездомных четвероногих на прежние места их обитания. Таковыми лицами являются начальник управления экологии и природопользования администрации Челябинска Иван Кинев, его заместитель, начальник и главный специалист отдела обеспечения экологической безопасности данного управления.

Отметим, проблема безнадзорных животных в Челябинске и области по-прежнему стоит остро. Собак и кошек ловят, вроде бы стерилизуют, метят бирками на ушах, однако армия четвероногих бродяг как будто бы и не уменьшается. Многие говорят о том, что принятый закон об отлове с последующим выпуском собак и кошек, лишенных возможности размножаться, не работает. Сторонники гуманного, цивилизованного решения проблемы радеют за возведение достаточного количества государственных приютов с пожизненным проживанием животных, которых не удалось пристроить. Ненавистники четвероногих требуют их массового отстрела – то есть возвращения к былым, варварским методам (к слову, совершенно не эффективным, но очень жестоким).

А пока обстановка в регионе довольно напряженная, нервная. В социальных сетях то и дело мелькают призывы разобраться с мерзкими псинами. Исходящие ненавистью люди зачастую прикрываются заботой о детях, которые, по их заверениям, до полусмерти боятся животных, но на самом деле агрессивные граждане просто не любят ни собак, ни кошек. И этого ничто не изменит. Часть противников собак на улицах действительно боится - за своих детей и за себя, и их тоже можно понять.

Безусловно, проблему нужно решать, но исключительно гуманными методами, потому что собаки и кошки, бегающие по улицам населенных пунктов, - тоже живые. Как и мы с вами.

Повлияет ли положительно на ситуацию с безнадзорными животными исполнение подписанного Натальей Котовой документа, покажет время. Но это весьма сомнительно: для привыкшего убегать бездомного пса расстояние в 50 и даже в 150 метров – это всего ничего.