В Челябинске открыт региональный форум«Экоинжиниринг 2.0»
Среда обитания
Сегодня, 15:29

В Челябинске начал работу региональный экологический форум «Экоинжиниринг 2.0», организованный общественной организацией «Зеленый город» и при поддержке Группы «Мечел», Общественной палаты Российской Федерации, Правительства Челябинской области, Общественной палаты Челябинской области и Южно-Уральского государственного университета.

Цель форума «Экоинжиниринг 2.0» – популяризация и внедрение в жизнь достижений науки и новых технологий в сфере экологии, повышение экологической грамотности южноуральцев, сообщает песс-служба группы «Мечел».

«Форум поднимает важные вопросы экологической безопасности, которая непосредственно влияет на здоровье нации. Все экологические мероприятия направлены на одно – чтобы люди реализовали прописанное в конституции право жить в благоприятной среде. Только объединяя усилия, общественность и власти смогут изменить сложившуюся экологическую ситуацию», – подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Особое внимание на мероприятии уделено гражданским инициативам, научно-исследовательским, образовательно-просветительским и прикладным проектам и стартапам общественников и экологов.

«Гражданское общество развивается, и власть обязана удовлетворять его запросы. В Челябинской области существует огромный запрос на качественную экологическую информацию. Форум «Экоинжиниринг» уже второй год это подтверждает. По результатам форума будет составлена резолюция с предложениями по реализации конкретных экологических проектов, например, по переработке мусора. Резолюцию мы направим губернатору Челябинской области», – отметил член общественной палаты РФ, организатор волонтерского эко-движения «Время Че» Феликс Панов.

Позицию промышленных предприятий на пленарном заседании форума представил директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада.

«В Группе «Мечел» понимают важность экологической грамотности людей и открытости предприятий. Именно поэтому мы стали первой компанией в Уральском регионе, инициировавшей на своихпромплощадках проведение независимого экологического аудита. Итоги аудита показали, что предприятия «Мечела» работают в пределах установленных норм. В настоящее время наших челябинских производствах реализуется масштабная экологическая программа, результатом которой станет снижение выбросов загрязняющих веществ на 14,2 тыс. тонн в год», – рассказал Антон Левада.

На форуме работают две дискуссионные площадки с участием представителей власти, общественности и бизнеса. Они посвящены экологическим и культурным аспектам внедрения наилучших доступных технологий. Обсуждаются проблемы чистоты воздуха, воды, сохранения лесов, благоустройства, обращения с твердыми коммунальными отходами, экологического образования.

Форум проходит во Дворце культуры ДК ЧМК по адресу ул. Ярослава Гашека, д. 1. Участие в мероприятии принимает более600 гостей со всего региона.

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