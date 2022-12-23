В Челябинске перенесли сроки открытия главного ледового городка

Главный ледовый городок Челябинска, который на площади Революции возводит компания из Екатеринбурга «Уральский лед», откроют позже ранее называвшихся сроков.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, официальное открытие «Ледяного аквариума» в центре южноуральской столицы переносится с 26-го на 28-е декабря (праздник по случаю «запуска» новогодней площадки состоится в 18 часов).

Перенос сроков связан с погодными сюрпризами: за последнюю неделю в Челябинске плюсовая температура в дневное время фиксируется уже второй раз, отмечают в мэрии.

Напомним, ледовый городок на площади Революции обошелся бюджету муниципалитета в десять миллионов рублей. Для компании «Уральский лед» - это уже не первая работа по созданию зимних скульптур на главной площади Челябинска. В центре «Ледяного аквариума» красуется искусственная ель за 1,6 миллиона рублей.