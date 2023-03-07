В Челябинске по нацпроекту отремонтируют четыре путепровода

В Челябинске в 2023 году расширили перечень объектов дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Так, в южноуральской столице, помимо других объектов, отремонтируют четыре путепровода и улицу Рождественского.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, в настоящий момент объявлены торги на выбор подрядчиков.

Дорогу по улице Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе отремонтируют до 20 августа. Начальная цена контракта составляет 111,3 миллиона рублей; в перечне работ - срезка старого и укладка нового асфальта, замена бордюров, ремонт тротуаров, выравнивание крышек колодцев, нанесение разметки.

На ремонт четырех путепроводов запланировано почти сорок миллионов рублей. До 20 июня текущего года будет произведена замена асфальта на объектах по Свердловскому тракту - в районе улицы Черкасской (в сторону границы города); по улице Мастеровой - от участка в районе дома №8 по Мастеровой до Куйбышева; через железнодорожные пути в районе станции «Электростанция» (Новомеханическая); на пересечении Копейского шоссе, Гагарина, автодороги Меридиан и Рождественского.

Полный перечень объектов дорожного ремонта 2023 года, в том числе вошедших в нацпроект «Безопасные качественные дороги», размещен на официальном сайте администрации Челябинска. По мере заключения контрактов информация в разделе актуализируется.