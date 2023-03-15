В Челябинске после сигнала в группе жалоб мэру люк обрел утерянную крышку

В Челябинске после сигнала в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте о люке без крышки ее оперативно вернули на место.

Отметим, пост в группе жалоб мэру был опубликован утром 14 марта. Автор обращения написала, что в феврале работники МУП «ПОВВ» перекопали весь двор по адресу: улица Карпенко, 33 и трактором сломали крышку люка.

«Асфальта не осталось вообще. Делать никто не собирается», - пожаловалась жительница областного центра.

Вечером этого же дня администрация Челябинска отрапортовала, что крышку люка отремонтировали и что работы по благоустройству в пострадавшем от раскопок дворе начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.