В Челябинске посветлело пространство вокруг башни с часами

В Челябинске появилось освещение в сквере на улице Южноуральской, возле дома №13, который в этом году благоустроили по программе «Формирование современной городской среды», не забыв преобразить и главную изюминку этой территории – любимую тракторозаводчанами башню с часами.

Благодаря горящим фонарям облагороженная территория популярного общественного пространства (не зря жители Тракторозаводского района отдали скверу как объекту благоустройства по федеральной программе наибольшее число голосов) стала светла и в темное время суток. Мягкий, теплый, уютный свет делает сквер сказочно прекрасным.

Комфортно и безопасно играть на детской и спортивной площадках сквера, прогуливаться по его дорожкам, отдыхать на его скамейках жители и гости района теперь могут в любое время дня.

Кроме того, благодаря освещению гости сквера всегда смогут увидеть время – на новых часах, которые в скором времени украсят башню.