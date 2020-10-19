В Челябинске продолжаются споры о застройке в городском бору

В Челябинске в субботу, 17 октября, состоялся третий митинг за сохранение городского бора от застроек частников.

В обращении, которое готовят общественники, говорится, что с 2001 года городской лес постепенно урезался. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) уменьшилась на 49 га, а охранная зона сократилась в 15 раз. В то же время федеральное законодательство допускает изъятие участков из ООПТ, но только если она утратила свою экологическую ценность. Сейчас общественники не знают, были ли проведены какие-то экспертизы, заключения которых позволили передать эти земли в руки частников, или же это удалось сделать путем махинаций. Пока внятных комментариев от власти или правоохранительных органов не было.

Ранее в пятницу, 16 октября, состоялась встреча с экологами и общественниками в администрации Центрального района Челябинска, где обсуждалась застройка территории спортивного комплекса «Полет». Представитель инвесторов Екатерина Цветкова презентовала проект и рассказала, что планируется возвести четыре 24-этажных дома. Также она заявила, что застройщик готов инвестировать в благоустройство прилегающей территории. При этом Цветкова отметила, что якобы ни одно дерево не пострадает.

Но эти заявления вызвали всплеск возмущения среди общественников и ученых. Также высказал недовольство по поводу этажности будущих построек главный архитектор города Павел Крутолапов.

«Я понимаю, что у вас получено разрешение на строительство, с этим весьма сложно спорить с точки зрения законодательства. Но также есть понимание, что 24-этажки это немножко за гранью добра и зла», – заявил Крутолапов.

Архитектор предложил Цветковой встретиться с представителями собственника для того, чтобы все просчитать и снизить этажность зданий.

Как рассказали корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» кандидат биологических наук Валерия Гашек и доктор биологических наук Борис Красуцкий, Челябинский бор включает в себя редкие виды растений, грибов и животных, в том числе занесенных в Красную книгу. Помимо этого, считают они, памятник природы выполняет важное средозащитное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное и рекреационное значение для населения Челябинской области.

Ученые призывают не забывать о том, что на бор уже оказано негативное антропогенное воздействие. Такие масштабные застройки нанесут еще больший вред и растительности, и животным городского бора, а сама экосистема потеряет способность к самовосстановлению.

За все время обсуждения проблемы защиты городского бора от масштабного многоэтажного строительства к жителям, которые уже третью субботу выходят на митинги, не вышел ни один представитель надзорных органов, кроме сотрудников центра по борьбе с экстремизмом.

«Кроме сотрудников полиции центра «Э», здесь нет никого из представителей власти. То есть, придя сюда, я являюсь потенциальным экстремистом, хотя я на самом деле пришла защищать свой бор, свой город», – заявила одна из участников митинга.

Общественники требуют, чтобы со стороны правоохранительных органов было проведено расследование, каким образом данная территория была переведена в частную собственность.

«Мы никаких политических требований не выдвигаем. Мы выдвигаем исключительно требование на достойную окружающую среду, всего лишь. Мы хотим сохранить свой лес. И мы хотим, чтобы было проведено расследование, как эти участки были переведены в частную собственность. Мы хотим, чтобы эта бесценная территория не застраивалась многоэтажками», – заявила депутат совета Центрального района Елена Вахтина.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» по этому поводу направляет запросы в прокуратуру Челябинской области, в Минэкологии, в Главное управление лесами и Росреестр.