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В Челябинске сажают деревья и убирают ямы на дорогах

Среда обитания
Сегодня, 17:51
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске полным ходом ведутся работы по озеленению и ямочному ремонту.

С начала сезона ямочный ремонт в южноуральской столице был проведен на 13-ти тысячах "квадратах" дорожного полотна, в том числе за последнюю неделю - на площади более двух тысяч квадратных метров. 

Также в Челябинске продолжается ремонт дорожного покрытия на четырех улицах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Как сообщил сегодня, 20-го апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, на прошлой неделе были начаты работы по благоустройству в центральной части мегаполиса: на улицах Труда, Красной и Энгельса.  На этой неделе будут заключены большие контракты по озеленению. 

"Продолжается формовочная обрезка деревьев, на восьми улицах она уже проведена. Сейчас эти работы ведутся на проспекте Ленина, Свободы и Цвиллинга", - рассказал Максим Куляшов.

По его словам, на проспекте Ленина высадка саженцев завершится уже до первого мая. Именно с этой челябинской улицы началось масштабное озеленение, какого город не знал многие-многие годы. Напомним, 27-го марта напротив гостиницы "Южный Урал" подрядчики высадили семь молодых мелколистных лип, заполнив тем самым существовавшие в той части проспекта "пробелы". Всего до первого мая на Ленина будут высажено 107 деревьев, в том числе тополя, не дающие пуха.

Новые растения - это не единственные изменения, которые ждут центральную улица Челябинска в текущем году. Так, на проспекте Ленина начали обновлять разметку. Увы, но в планы дорожников вмешалась погода - работу пришлось приостановить из-за дождя.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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