В Челябинске в срочном порядке укрепляют столбы на Кировке, чтобы горожанам «небо не показалось в алмазах»

В Челябинске подрядчики начали укреплять бетонными блоками столбы на Кировке, которые погнулись под весом новогодней иллюминации.

«Световой потолок», недавно установленный на Кировке погнул фонари. Это та самая новогодняя иллюминация, многомиллионная закупка которой произошла за счет городского бюджета в этом году. Подрядчиком выступает фирма «Омега».

Автор телеграм-канала «Автобусная остановка» выяснил, что фонари накренились еще во время монтажа. Но на такую «мелочь» подрядчик не обратил внимания, а заказчик не проконтролировал ситуацию и принял работы в полном объеме.

И вот вчера вечером на Кировке закипела работа. Рабочие укрепляют фонарные столбы, на которых крепится новогоднее украшение.

За чей счет делаются эти работы? Что было изначально в техническом задании? Агентство «Урал-пресс-информ» ждет официальный ответ на запрос, отправленный чиновникам.