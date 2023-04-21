В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18

В Челябинске в понедельник, 24 апреля, временно изменится маршрут следования трамвая №18.

С этого дня и до окончания работ (число пока не называется) движение 18-го трамвая будет организовано по следующему маршруту: ЧМК – улица Горького – улица Харлова.

Изменение в работе маршрута связано с ремонтом трамвайных путей по улице Машиностроителей, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Для поездок в Ленинский район на остановке «Улица Харлова» жителям областного центра советуют воспользоваться пересадкой на трамваи №12 и №22.