21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
21.04.2023
Возобновляются полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково
21.04.2023
В Челябинской филармонии пройдет этап
21.04.2023
В Челябинске закроют движение по Краснопольскому проспекту
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
20.04.2023
В Челябинске продолжается облава на нелегальных мигрантов
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
20.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
18.11.2022
В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023