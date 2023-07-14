13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября
11.07.2023
Автодорогу Челябинск – Троицк полностью перекроют на 47 километре
09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
07.07.2023
В Челябинске закроют движение по улице Косарева
05.07.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023