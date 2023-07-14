В Челябинске временно закроют движение по улице 32-й годовщины Октября

В Челябинске сегодня, 14 июля, в 20 часов закроют движение транспорта по улице 31-й годовщины Октября, на участке от дома №17 до дома №17Б по улице 50-летия ВЛКСМ,

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.

Движение на данном участке возобновится после 20 часов 13 августа.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.