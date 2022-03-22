В Челябинске выбросы вредных веществ сократились на 63 тысячи тонн

Рекультивация челябинская городской свалки привела к снижению выбросов вредных веществ на 63 тысячи тонн в год. Об этом сегодня, 22 марта, рассказала глава города Наталья Котова, выступая с ежегодным докладом о проделанной работе перед депутатами гордумы. С полным текстом отчёта можно ознакомится на сайте городской администрации.

Наталья Котова подчеркнула, что в 2021 году вопросам экологии уделялось большое внимание. В планах мэрии - увеличить количество зелёных насаждений. При этом, по мнению Натальи Котовой, необходимо не только благоустраивать парки и общественные пространства, но и создавать «зелёные легкие» около предприятий. Глава города добавила, что бизнес к этой работе уже присоединился.

Согласно принятой в 2021 году Стратегии развития города Челябинск должен стать центром экологических компетенций и технологических инноваций, напомнила мэр.