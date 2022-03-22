22.03.2022
В структурном подразделении администрации Челябинска новый руководитель
22.03.2022
Челябинская мэрия заявила о полной доступности дошкольного образования
22.03.2022
Челябинский областной Киноцентр: вопреки санкциям – новые проекты
22.03.2022
Сбер выдал рекордный объём льготной ипотеки с начала марта 2022 года
22.03.2022
В Челябинске выбросы вредных веществ сократились на 63 тысячи тонн
22.03.2022
В Челябинске уровень безработицы вышел на допандемийный уровень
В Челябинске выбросы вредных веществ сократились на 63 тысячи тонн
21.03.2022
Предприятия Челябинской области начнут отчитываться о выбросах парниковых газов со следующего года
17.03.2022
Минэкологии: «Дымка» над Челябинском пока не рассеивается, превышения ПДК вредных веществ нет
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
15.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022