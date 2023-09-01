В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда

В Челябинске завтра, второго сентября, троллейбус №12 временно изменит свой маршрут, что связано с закрытием движения городского электротранспорта через перекресток Свердловского проспекта и улицы Труда.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение на данном участке будет закрыто до пяти утра восьмого сентября в связи с модернизацией контактной сети.

В указанный период 12-й троллейбус будет развозить пассажиров по маршруту «Молдавская - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Энгельса - Парк Гагарина».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №15, №51 и компенсационным маршрутом, для экономии – использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.