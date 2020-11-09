В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Собранные бумага, пищевые отходы, пластик и стекло отправятся на переработку.

Баки появились в конце экологической тропы «Спортивная», возле станции «Водная» детской железной дороги, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

Со временем оборудовать контейнеры для раздельного сбора отходов планируется и на других особо охраняемых природных территориях регионального значения, где бывает много людей (на входе и выходе).

Как напоминают в министерстве экологии Челябинской области, создание экологических троп на Южном Урале ведётся в рамках нацпроекта «Экология».

Новая экотропа «Спортивная» в челябинском городском бору, появившаяся в августе 2020 года, стала первой площадкой, где разместили контейнеры для раздельного сбора мусора.