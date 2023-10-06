В челябинском сквере «Молодежный» будет еще больше тропинок

В челябинском сквере «Молодежный», который расположен в Тракторозаводском районе, будет еще больше тропинок.

В настоящее время районная администрация занимается поиском исполнителя муниципального контракта, предусматривающего обустройство пешеходных дорожек и отсыпку парковки со стороны улицы Салютной. Прием заявок от претендентов на получение контракта ведется в период с 29 сентября по девятое октября. Начальная цена контракта - 1 802 607,11 рубля.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинская, новые тропинки «Молодежного» создадут там, где ходят жители, - для их удобства и комфорта. Вдоль дорожек установят скамейки, урны и три качели-гнезда.

Все работы подрядчик, победивший в аукционе, должен будет выполнить до 15 ноября 2023 года.

Отметим, это будет третий этап благоустройства «Молодежного».

В 2022 году в данном сквере, расположенном на пересечении улиц Салютной, Горького и Первой Пятилетки, работы по благоустройству проводились по программе инициативного бюджетирования. Кроме прочего, здесь смонтировали наружное освещение, установили бесплатный общественный туалет, обустроили удобные для прогулок тропинки, установили скамейки, урны, смонтировали игровой городок с качелями и батутами. В «Молодежном» появилась и спортивная площадка с безопасным ударопоглощающим резиновым покрытием. Есть здесь и бесплатный Wi-Fi, и круглосуточное видеонаблюдение.

А начались работы по благоустройству сквера в 2021-м году.