В Челябинской области грибники забрали из леса косулят, за что были наказаны

В Челябинской области грибники из добрых побуждений забрали из леса совсем маленьких детенышей косули. Однако в министерстве экологии региона этот поступок не оценили и возбудили в отношении сердобольных граждан дела об административном правонарушении за незаконное изъятие диких животных из естественной среды обитания.

В минэкологии отмечают, что ранний грибной сезон на Южном Урале привел к тому, что жители, ищущие в лесах грибы, стали чаще находить маленьких косулят.

«Неравнодушные граждане забирают косуленка домой, а потом не знают, что с ним делать, куда его пристроить. В дальнейшем животное, изъятое из своей среды обитания, обречено на жизнь в неволе. Часто вследствие необдуманных действий человека невольными сиротами остаются совята, бельчата, ежата и другие обитатели леса. Косули, как и многие другие животные, оставляют своих детенышей в укромных местах и периодически возвращаются к ним для кормления до тех пор, пока детеныши не окрепнут и смогут следовать за своей матерью», - пояснили в минэкологии Челябинской области.

Министерство призывает граждан не подходить, не дотрагиваться и не забирать найденных в лесу детенышей диких животных, в том числе птенцов.

«Напоминаем, что незаконное изъятие объектов животного мира является административным правонарушением и влечет наложение штрафа до четырех тысяч рублей. В случае, если данные действия привели к гибели животного, виновному в судебном порядке предъявляется иск на возмещение нанесенного ущерба. В случае с косулей он составляет от 120-ти до 200 тысяч рублей», - сообщили в минэкологии Челябинской области.