22.06.2022
В кафедральном соборе Челябинска совершили акафист об упокоении погибших воинов
22.06.2022
Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты
22.06.2022
Челябинску вернули его Я
22.06.2022
В Челябинской области грибники забрали из леса косулят, за что были наказаны
22.06.2022
Текслер возложил цветы к Вечному огню и поздравил ветерана со столетним юбилеем
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
В Челябинской области грибники забрали из леса косулят, за что были наказаны
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022
В Челябинске вновь начали сносить деревья под каток УралГУФКа
20.06.2022
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022