В Челябинской области НМУ продлены в 5 городах и объявлены еще в двух

На территории пяти городов Челябинской области продлены еще на трое суток неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В двух городах режим «черного неба» объявлен в понедельник. Усугублять ситуацию будет аномальная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности в Челябинске, Коркино и Карабаше продлятся до 19 часов четверга, 16 июля. В общей сложности НМУ в этих городах продлятся почти 10 дней (начались 7 июля).

В Златоусте и Сатке режим «черного неба» прогнозируется до 11 часов среды, 15 июля.

В Аше НМУ продлятся с 19 часов 13 июля до 11 часов 15 июля, в Магнитогорске – с 19 часов 13 июля до 19 часов 14 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по номеру телефона 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно позвонить дежурному в Росприроднадзор по номеру 8-908-094-00-64. Сообщение о выбросах со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии по номеру +7-906-890-96-70.