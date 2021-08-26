В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение - прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер на фоне высоких температур воздуха на юге региона и геомагнитных возмущений.

«В ближайший час и до конца суток 26 августа, ночью и днем 27 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра», - предупреждает Челябинский Гидрометцентр.

Повышенная влажность воздуха из-за дождей может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

В дневные часы синоптики обещают плюс 20-25 градусов, на юге воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра. При грозах его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, локально – до 25 метро в секунду и более. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Порывистый ветер может способствовать быстрому распространению огня.

Прогнозируется также неустойчивое геомагнитное поле. В ночь на пятницу и субботу вероятны магнитные бури силой четыре балла.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

При таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП. Миндортранс рекомендует водителям при движении в условиях дождя уменьшить скорость, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями, обязательно включать фары и стараться не применять резкое торможение.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.