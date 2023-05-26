В Челябинской области определят вклад Кидыша в загрязнение реки Уй

В этом году за реками Уй и Кидыш в Челябинской области будут вести наблюдения, определяя в числе прочего содержание загрязняющих веществ в данных водных объектах.

Исследовать реки будет индивидуальный предприниматель Денис Коваленко, получивший муниципальный контракт. Заказчиком исследования является министерство экологии Челябинской области. Начальная (максимальная) центра контракта составляла один миллион рублей. На участие в аукционе было подано две заявки. Победил ИП Коваленко Денис Вячеславович, предложивший наименьшую цену, – работы по осуществлению наблюдений за состоянием рек Уй и Кидыш подрядчик выполнит за 830 тысяч рублей.

Контракт был заключен в начале мая 2023 года. Все поставленные задачи, целью которых является определение гидрологических и гидрохимических характеристик, влияющих на состояние и качество воды рек Уй и Кидыш, необходимо выполнить в срок до шестого ноября текущего года.

Река Уй - это приток реки Тобол. Протяженность реки составляет 462 километра, площадь водосбора – 34 тысячи 400 квадратных километров. В Троицком городском округе река Уй зарегулирована Троицким водохранилищем, являющимся источником питьевого водоснабжения этого муниципалитета.

Кидыш является правым притоком реки Уй. Длина Кидыша – 62 километра, площадь водосбора - тысяча 52 квадратных километра.

Челябинский ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС» преимущественно в паводковый период регулярно регистрирует высокие и экстремально-высокие уровни загрязнения реки Уй тяжелыми металлами.

«Вероятными причинами загрязнения рек Уй и Кидыш может быть поступление трансграничных загрязнений с территории Республики Башкортостан через реку Бюйды», - сообщается в технической документации к контракту.

Работы подрядная организация будет проводить на обеих реках, а также на территории водоохранной зоны реки Кидыш от границы с Республикой Башкортостан до впадения в реку Уй.

Исполнителю предстоит определить гидрологические характеристики рек Уй и Кидыш, включая расходы воды на водотоках, физические показатели (температура, запах, водородный показатель (рН), растворенный в воде кислород).

Также подрядная организация определит площадь участков водоохранной зоны реки Кидыш с кустарниковой растительностью, древесно-кустарниковой растительностью и залуженных участков (в период летней межени), содержание загрязняющих веществ в воде – с целью своевременного выявления негативных процессов, влияющих на качество воды в реках Уй и Кидыш. Гидрохимический анализ качества воды будет выполнен в соответствии с перечнем показателей, который содержит: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, аммоний-ион, фосфаты, железо общее, мышьяк, кадмий, медь, цинк, никель, марганец, свинец, хлориды, сульфаты, СПАВ. Качество воды по гидрохимическим показателям исполнитель контракта сравнит с показателями аналогичных периодов 2021 и 2022 годов.

«По результатам выполнения полевых работ по определению гидрологических характеристик водотоков и на основе результатов гидрохимического анализа воды необходимо определить вклад реки Кидыш в загрязнение реки Уй по соединениям марганца, цинка, сульфатам, фосфатам, нефтепродуктам, меди», - отмечается в технической документации.

Ожидаемые от проведения вышеназванных работ результаты: получение данных о состоянии рек Уй и Кидыш, а именно об основных гидрологических характеристиках; о площади участков водоохранной зоны реки Кидыш от границы с Республикой Башкортостан до впадения в реку Уй с кустарниковой растительностью, древесно-кустарниковой растительностью и залуженных участков в летне-осенний период; об основных гидрохимических характеристиках и уровне загрязнения воды; о влиянии реки Кидыш на загрязнение реки Уй.