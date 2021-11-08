Текслер: Виновные в экологическом ЧП в Троицком районе будут наказаны

Виновником загрязнения рек Санарка и Уй в Троицком районе (Челябинская область) оказался «Ромкор», отходы которого были свалены на полях возле предприятия, а затем стекали в Санарку.

ЧП экологического характера произошло в Троицке и Троицком районе неделю назад. Жители поселка Чкалова заявили, что виноват в случившемся – загрязнении Санарки и Уя - «Ромкор». Тогда у местного населения из кранов потекла мутная вода, в которой были многократно превышены показатели по нитрату аммония. Первого ноября на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицка было принято решение о введении в муниципалитете режима повышенной готовности из-за найденного в реке Уй аммиака.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей официальной странице в соцсети написал, что на место по его поручению выезжали специалисты министерства экологии, взяв пробы и отработав возможные варианты.

«Выводы экологов полностью подтвердили то, о чем говорили местные жители. Источник загрязнения – отходы предприятия «Ромкор», которые были свалены на полях возле предприятия и уже оттуда стекали в Санарку, откуда попадали в Уй», - написал Алексей Текслер. Он также отметил, что виновные должные быть наказаны.

По словам главы региона, по факту случившегося возбуждено административное дело. Виновнику придется заплатить серьезный штраф.

«Поля нужно будет рекультивировать, вывезти и утилизировать отходы. Мы за этим проследим. Материалы будут направлены в Росприроднадзор и Россельхознадзор. Там будет рассчитан размер ущерба почвам. Его тоже нужно будет возместить. Всем пора привыкнуть: любое производство должно работать с соблюдением экологических правил. Работайте, но убирайте за собой», - подчеркнул Алексей Текслер.

Ситуацию прокомментировал и министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«На данный момент сток в реку ликвидирован, показатели пришли в норму и не превышают предельно допустимых концентраций. Угроза гражданам исключена полностью», - заявил Лихачев.

Напомним, ранее общественники из организации «АнтиСМОГ», получив обращения местного населения на горячую линию, зафиксировали факт слива жидких отходов с характерным фекальным запахом, стекающих через сухой лог в реку Санарка. Жителей Троицка отключили от водоснабжения, которое было вскоре восстановлено.

Руководство свинокомплекса «Ромкор» выступило с официальным заявлением, заявив, что вины предприятия в том, что в связи с временным ухудшением качества воды в реке Уй по параметру «Аммиак» приостановлена подача воды населению Троицка, нет.

Как сообщили в компании, эти меры были вызваны аварийной ситуацией на очистных сооружениях местного водоканала.