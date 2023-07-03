В Челябинской области открыта еще одна сельская спортивная площадка

Новая современная спортивная площадка в селе Иткуль Верхнеуфалейского городского округа (Челябинская область) построена с помощью государственной программы комплексного развития сельских территорий. По этой программе в текущем году в области будет построено и отремонтировано 17 объектов образования, культуры и спорта, а также реализовано 47 проектов по благоустройству общественных пространств.

Новая территория для отдыха и занятий спортом в селе Иткуль оснащена воротами для мини-футбола, совмещенными с баскетбольным щитом, имеет ограждение и прорезиненное покрытие.

«С 2020 года, когда начала действовать программа, в Челябинской области реализованы десятки проектов в социальной сфере, благоустраиваются сельские поселения. Радует, что Верхнеуфалейский городской округ включился в программу, которая помогает создавать более современные и комфортные условия жизни селян. На новой многофункциональной спортивной площадке будут заниматься спортом и взрослые, и дети, уверен, что она станет центром притяжения села и здесь будет кипеть спортивная жизнь!», – поздравил жителей Иткуля на открытии спортплощадки министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В текущем году в Верхнем Уфалее реализуется 14 проектов по благоустройству, семь из них - на административной территории Иткуля: вместе с созданием новой спортплощадки будет проведено ограждение детской площадки, ремонт уличного освещения, обустройство контейнерных площадок. Это настоящий подарок к юбилею села Иткуль, которому в этом году исполняется 335 лет. Согласно условиям программы, необходимость в объектах благоустройства определяют сами жители, 70% средств на реализацию проектов направляется из федерального и областного бюджета, остальные дополняются из местного бюджета и внебюджетных источников – в том числе и неравнодушные жители Иткуля внесли свою лепту в общее дело. Кроме того, в Верхнеуфалейском городском округе будет построена еще одна спортивная площадка в поселке Уфимка, в других поселках пройдет обустройство детской площадки, ремонт и очистка питьевых колодцев.

Финансирование государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» в 2023 году увеличено почти в три раза и составит 586,8 млн рублей. Из этой суммы на проекты благоустройства сельских территорий из областного и федерального бюджетов будет направлено 39,5 млн рублей, реализуется 47 проектов в 14 районах. На строительство и ремонт 17 объектов образования, культуры и спорта в семи районах области выделено 212,1 млн рублей. 24 сельские семьи в рамках программы уже получили жилищные сертификаты на общую сумму 47,5 млн рублей. Предприятиям, организующим производственную практику студентов аграрных учебных заведений будет выплачена субсидия в общем объеме 2,7 млн рублей. Также на строительство новой дороги в Октябрьском районе по линии министерства дорожного строительства направляется 222,6 млн рублей.