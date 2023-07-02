В Челябинской области продлено еще на сутки штормовое предупреждение

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение на понедельник, третье июля. Прогнозируют грозы, дожди, местами очень сильные, крупный град, шквалистое усиление ветра. А накануне шквалистый ветер уже похозяйничал в Челябинске, сорвав кровлю с крыши здания Дворца культуры.

«Третьего июля в большинстве районов Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. В ночь на понедельник дожди пройдут лишь в отдельных районах, в Челябинске – преимущественно без осадков.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется третьего июля ветер 4-9 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Штормовое предупреждение было объявлено в Челябинской области и на воскресенье, второе июля. В первой половине дня было жарко, душно, парило. Ближе к вечеру прошел сильный дождь при шквалистом ветре. Для многих гуляющих это стало неожиданностью и люди вымокли для нитки.

А накануне сильный ветер сорвал часть кровли с крыши Дворца культуры ЧТПЗ в Челябинске. Фото и видео появилось в социальных сетях.

Челябинск online

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. А ветер может способствовать быстрому распространению огня. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.