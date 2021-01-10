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В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение на федеральной трассе М-5

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В Челябинской области продлили ограничения на движение большегрузов по М-5

В Челябинской области продлено действие ограничения на движение большегрузного автомобильного транспорта на отдельных участках федеральной трассы М-5 в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, на территории Южного Урала с связи с интенсивными снегопадами ограничили движение большегрузного автотранспорта на участке с 1548 по 1799 километр федеральной трассы М-5 «Урал» (от границы региона с Республикой Башкортостан до поворота на Чебаркуль).

Ограничение вводилось с 11 до 24 часов 10 января. В связи с продолжающимися интенсивными снегопадами и метелью УпрДор принял решение о продлении ограничений до 12 часов понедельника, 11 января.

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.