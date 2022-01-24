В Челябинской области продолжит господствовать антициклон, установивший НМУ

В начале наступившей недели на территории Челябинской области продолжит господствовать Сибирский антициклон, который установил неблагоприятные метеорологические условия в ряде городов региона.

По данным Челябинского гидрометцентра, регион находится в области повышенного давления и под влиянием сибирского антициклона – наблюдается отсутствие ветра и инверсия.

В понедельник в Челябинске атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормы на 10 единиц. Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду. По прогнозам, к среде-четвергу давление должно приблизиться к норме. Слабый ветер сохранится всю текущую неделю.

Как сообщает минэкологии, в начале недели Челябинская область останется под влиянием стационарного антициклона, в результате чего велика вероятность возникновения туманов как в Челябинске, так и в других городах области.

Напомним, в выходные в воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ.

Согласно данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, вечером в субботу в воздухе зарегистрировано превышение по оксиду углерода, частицам 10 мкм, частицам 2.5 мкм, по диоксиду азота, по озону.

Министерство заверяет, стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме. Ведется активная работа с промышленными предприятиями по снижению выбросов в атмосферный воздух, совместные рейдовые проверки предприятий.

НМУ в Челябинске пока объявлены до 19 часов 24 января. «Возможно дальнейшее продление неблагоприятных метеорологических условий», - прогнозирует начальник отдела метеопрогнозов Челябинского ЦГМС Екатерина Выходцева.

Контрольно-надзорные мероприятия, как и постоянный мониторинг, будут продолжены в течение следующей недели, отметили в минэкологии.