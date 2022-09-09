В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства

В Челябинской области планируют провести в 2023-2024 года рекультивацию трех свалок в Магнитогорске, Карталах и Верхнем Уфалее, на средства, которые регион получит из федерального бюджета. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Экология».

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении федеральных средств на ликвидацию незаконных свалок в регионах. Челябинская область в 2023 году получит на эти цели 143 миллиона 289,6 тысячи рублей в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Выделенные средства будут направлены на рекультивацию свалок в Карталах и Верхнем Уфалее.

В минэкологии области уточнили, в целом на рекультивацию указанных свалок потребуется около 225 миллионов рублей. На эти цели будут привлекаться средства не только федерального, но регионального и местного бюджетов.

Кроме того, в 2023 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология») начнутся работы по рекультивации городской свалки в Магнитогорске. Стоимость проекта оценивается в два миллиарда рублей. В федеральном бюджете на 2023 году уже предусмотрен один миллиард 200 миллионов рублей для ликвидации магнитогорской свалки. Оставшиеся средства регион планирует получить в 2024 году, тогда и будут завершены все работы.

Напомним, в 2019-м году в Челябинске начались работы по ликвидации крупнейшей городской свалки, которая располагалась всего в 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс. Она содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов высотой более 40 метров площадью 74,1 гектара.

Работы по рекультивации челябинской свалки проводились ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» и были завершены досрочно в августе 2021 года.

В полезное использование возвращена территория площадью 74,5 гектара. Теперь на месте бывшего полигона - зеленая безопасная территория.

Весной текущего года закончены работы по ликвидации мазутохранилища в Златоусте.