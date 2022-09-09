09.09.2022
Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры
09.09.2022
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
09.09.2022
Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час
09.09.2022
Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского
09.09.2022
Золотистая картофельная нематода больше не угрожает Челябинской области
09.09.2022
Пропавшего в Копейске мальчика нашел сын капитана полиции из Челябинска
В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022