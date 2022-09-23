В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев

В пятницу, 23 сентября, работники Южно-Уральской магистрали совместно с представителями Центра пожаротушения и охраны леса Челябинской области высадили 19 тысяч сеянцев сосны.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, акция прошла в лесополосе около д. Малиновка Сосновского района. Железнодорожники засадили территорию общей площадью сопоставимой четырем футбольным полям. Акция приурочена к 19-летию компании ОАО «РЖД».

Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек – работники различных подразделений ЮУЖД, ветераны магистрали, а также студенты Челябинского института путей сообщения.

Подобные мероприятия по восстановлению лесов прошли в Курганской и Оренбургской областях, а также на Петропавловском отделении ЮУЖД в Республике Казахстан.