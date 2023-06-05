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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году фестиваль евразийских народов «Аркаим» будет посвящен семейным традициям и обычаям на
05.06.2023

Этнографический фестиваль «Аркаим» станет семейным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.06.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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05.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2023

Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи
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05.06.2023 10:36

В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на понедельник, пятое июня. Прогнозируют грозы, сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер. Утром в отдельных районах туманы.

«Пятого июня местами в Челябинской области ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

Повышенная влажность воздуха из-за ливней может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Возрастает риск простудных заболеваний.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25-27 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В ГУ МЧС области напомнили, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, рекомендуют в ведомстве.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При усилении ветра могут произойти аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. А ветер может способствовать быстрому распространению огня. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

В ГУ МЧС предупреждают, во время грозы и ливня лучше не использовать мобильный телефон на открытом пространстве и постараться укрыться в помещении любого капитального здания.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - посоветовали в ГУ МЧС области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на
Анонсы
Анонсы
04.06.2023

Анонсы событий и мероприятий на 5 июня (18+)
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05.06.2023 10:22

Челябинская спортсменка - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо

05.06.2023 10:06

Виктор Рашников провел совещание на площадке строительства комплекса коксовой батареи

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05.06.2023 08:28

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Прокурору предстоит разобраться, почему стал секретным протокол публичных слушаний

01.06.2023 11:53

Сегодня православные чтят память святых супругов, ставших примером святости в семейной жизни

01.06.2023 11:48

В Миассе ребенок застрял в заборе: ему понадобилась помощь спасателей

01.06.2023 11:39

На Таганае открыли грибной сезон

01.06.2023 11:09

На улицах города Челябинска работает 145 единиц дорожной техники

01.06.2023 11:00

Уральский Федеральный округ попал в красную зону по лесным пожарам

01.06.2023 10:39

Сёстры монастыря в Челябинской области опекают выпавшего из гнезда воронёнка

01.06.2023 10:20

В Челябинской области более 700 детей получили высокотехнологичную медомощь

01.06.2023 10:12

Южноуральские полицейские подготовили музыкальное поздравление в День защиты детей

31.05.2023 23:21

В Челябинской области набирают популярность ресурсные классы для особых детей

31.05.2023 22:08

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2023 21:32

В первый день лета в Челябинске сохранятся НМУ

31.05.2023 21:10

День защиты детей в Челябинской области будет жарким, местами дожди и грозы