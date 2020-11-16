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В Челябинской области вновь предстоит морозная ночь на фоне высокого атмосферного давления

Предстоящей ночью, 17 ноября, в Челябинской области вновь обещают морозы на фоне повышенного атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник столбик термометра в отдельных районах области опускался до минус 22-27 градусов. В Челябинске утром было минус 16 градусов.

В ночь на вторник синоптики обещают в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – до минус 18 градусов, на юге и крайнем западе региона – минус 19-24 градуса.

В дневные часы синоптики обещают минус 5-10 градусов, в низинах – до минус 13 градусов. В последующие дни температура воздуха будет повышаться. И в дневные часы в пятницу прогнозируется в Челябинске до плюс двух градусов, но ночью отрицательные температуры сохрантся.

Атмосферное давление на 15 единиц выше нормы и продолжит расти. Повышенное атмосферное давление сохранится до конца текущей недели.

Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, не исключены спастические реакции: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.

Усиливать ощущение мороза будет порывистый ветер. Местами его порывы будут достигать 10 метров в секунду. Порывистый ветер будет создавать чувство дискомфорта у людей, страдающих нервными расстройствами и находящихся в состоянии депрессии.