В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии

В Челябинскую область прибыли 132 чистопородных племенных хрячка из Ирландии.

Животные преодолели внушительное расстояние – более пяти тысяч километров. Как отмечают в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, все хрячки чувствуют себя хорошо, в дороге никто не погиб и не заболел.

На Южном Урале, ставшем конечной точкой долгого путешествия породистых хрячков, ирландских гостей отправили на карантин в свинокомплексе «Рождественский», который находится в Увельском районе.

Профилактические мероприятия проводятся под контролем регионального Россельхознадзора и управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Отметим, племенных хрячков приобрело ООО «Агрофирма Ариант».