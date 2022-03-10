В Челябинскую область прорвался арктический воздух и задержится на выходные

В Челябинскую область прорвался арктический воздух из Новоземельско-Карского региона, который установил аномально холодную погоду в ночные часы.

Как сообщает Уральский Гидрометеоцентр, в последние трое суток (с седьмого по девятое марта) на Урале стоит аномально холодная погода, средняя суточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Минувшей ночью в Челябинской области температура воздуха понижалась до минус 14-19 градусов, на крайнем севере Пермского края - до минус 40 градусов. Благодаря удлинившемуся дню и обилию солнца днем воздух успевает прогреваться до –минус 7-77 градусов. Последний раз подобный холод наблюдался в марте 2013 года, сообщили в УГМС.

В ближайшие дни центр холодного антициклона пройдет через Средний Урал на территорию Западной Сибири. На Урале сохранится морозная погода при большой суточной амплитуде воздуха (колебание от ночи ко дню).

По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью в Челябинской области – минус 19-24 градуса, при прояснении – до минус 29 градусов. В ночь на субботу по всему региону ожидается минус 25-30 градусов, в ночь на воскресенье - минус 24-29 градусов, в низинах – до минус 34 градусов. В Челябинске в выходные в ночные часы – минус 27-29 градусов. Днем в пятницу и субботу – минус 10-16 градусов, в воскресенье – минус 4-9 градусов.

«К началу следующей недели температура воздуха повысится, но все же будет на 3-4 градуса ниже нормы. Значительных осадков в ближайшие 5-7 дней, равно как и оттепелей (повышение температуры до ноля градусов и выше), не ожидается», - сообщает Уральский ГМС.