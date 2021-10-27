В четверг в Челябинске без осадков, по области - местами мокрый снег

В четверг, 28 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет мокрый снег с дождем, ночью и утром на дорогах гололедица. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – до минус пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, в горный районах прохладнее – до минус одного градуса.

Ветер юго-западный, западный ночью 7-12 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормативных показателей на шесть единиц. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 49 минут, зайдет в 17 часов 26 минут. Долгота светового дня – 9 часов 37 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 октября Ефимий Осенний.

Про этот день на Руси говорили так: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это было верное наблюдение: зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу.

Именины в этот день: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.