В четверг в Челябинской области – дожди, грозы, град

В четверг, 28 апреля, в Челябинской области местами ожидается по-летнему теплая и ветреная погода, кратковременные дожди, в северной половине области до сильных, в отдельных районах грозы, возможен град. Атмосферное давление ниже нормы.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 9-11 градуса, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 24-26 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в горных районах прохладнее – плюс 18-23 градуса.

Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 19 минут, заход – в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 апреля – Пудов день.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.