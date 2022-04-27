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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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27.04.2022

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Музей Челябинского театра оперы и балета борется за победу во всероссийском конкурсе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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27.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В четверг в Челябинской области – дожди, грозы, град

В четверг, 28 апреля, в Челябинской области местами ожидается по-летнему теплая и ветреная погода, кратковременные дожди, в северной половине области до сильных, в отдельных районах грозы, возможен град. Атмосферное давление ниже нормы.

В большинстве районов прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 9-11 градуса, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс трех градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 24-26 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в горных районах прохладнее – плюс 18-23 градуса.

Ветер юго-западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду, при грозах до 22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 19 минут, заход – в 20 часов 25 минут. Долгота светового дня - 15 часов 6 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 28 апреля – Пудов день.

В этот день пчеловоды осматривали пасеки и омшаники, проверяли: здоровы ли пчелы, хорошо ли пережили зиму. Если весна была ранней, и к концу апреля появлялись первые цветы, ульи вынимали и выставляли на свежий воздух. На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

Автор: Любовь Юрина
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«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда

26.04.2022 09:54

Энергетики «Россети Урал» - «Челябэнерго» подключили к электросетям объект нацпроекта «Образование» в Верхнеуральске

25.04.2022 21:15

Фотограф Антон Сибиль про фотографирование молний

25.04.2022 20:50

Где же взять кредит для развития бизнеса?

25.04.2022 19:08

Текслер: Сегодня работаю в столице

25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

25.04.2022 18:23

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля

25.04.2022 17:35

Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете

25.04.2022 17:33

Челябинец жестоко избил девушку в лифте

25.04.2022 17:31

Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»

25.04.2022 17:17

В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?

25.04.2022 17:01

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева

25.04.2022 16:45

Карен Даллакян – о ситуации в зоопарке Мариуполя и самоотверженной любви местных жителей к животным

25.04.2022 16:35

В Челябинской области 16% продуктов в школьных столовых – фальсификат