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В четверг в Челябинской области прохладно и без осадков

Среда обитания
Сегодня, 23:04
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 2 июля, в Челябинской области ожидается прохладная погода, без существенных осадков. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс- 4-9 градусов, в низинах – около ноля градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 18-23 градуса.

Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 19 минут, заход - в 21 час 38 минут. Долгота светового дня - 17 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю Зосима Пчельник.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить насекомых; если же доводилось пройти мимо улья, нужно было произнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!».

Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминали святого Иова. Этому праведнику было принято молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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