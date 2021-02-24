Анонсы событий и мероприятий на 25 февраля

В ряде районов Челябинской области региональные трассы закрыли до десяти утра 25 февраля

Энергетики возобновили электроснабжение более 60 процентов южноуральцев

В четверг почти все школьники Челябинской области будут учиться дистанционно

В Челябинске три трамвайных вагона отправились в пробную поездку

В челябинском СНТ «Электрометаллург» замерзают люди

В четверг в Челябинской области снег, метели, сильный ветер

В Челябинской области предстоящей ночью, с 24-го на 25-е февраля, прогнозируют метель, изморозь, гололедицу на дорогах, местами небольшой снег. Будет облачно с прояснением.

Утром четверга, 25-го февраля, на дорогах гололед. В дневное время ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь.

По данным челябинского Гидрометцентра, в ночное время столбики термометров южноуральцев будут показывать 28-33 градуса ниже нуля, при прояснении - 35-40 градусов мороза.

Днем в Челябинской области обещают 15-20 градусов ниже нуля, в низинах – до минус 23-х градусов.

Ветер северный, днем с переходом на юго-западный. Ночью скорость ветра составит 9-14 метров в секунду (местами порывы будут достигать 15-20 м/с). Днем ветер немного стихнет. Ожидается, что его скорость составит пять-десять метров в секунду, порывы будут достигать 14-ти м/с.

В Челябинске ночью 25-го февраля облачно с прояснением, небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Днем - переменная облачность, преимущественно без осадков, утром на дорогах гололедица

Ночью - 31-33 градуса мороза, днем - 17-19 градусов ниже нуля.

Ветер северный, северо-западный, ночью - 9-14 метров в секунду (порывы до 15-17 м/с), днем - 6-11 метров в секунду.

На Руси считалось, что звездное небо 25-го февраля – к богатому урожаю, который сулило также большое количество длинных сосулек.

Холодная неделя предвещала теплый март. Снегопад или туман в этот день - дождливое лето.