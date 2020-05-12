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В четырех городах Челябинской области сохраняются НМУ, челябинцы жалуются на жуткую вонь

Среда обитания
Сегодня, 09:54
Автор: 
Олеся Денисова

На территории четырех городов Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Златоусте и Карабаше прогнозируются НМУ первой степени. Они продлятся до 14 часов 12 мая.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жители Челябинска на странице «Вредные выбросы ВКонтакте жалуются на удушающий химический запах в городе. «Открыла сейчас окно и вонь наполнила комнату, вонь химическая. Северо-запад», - написала в понедельник вечером Елена Г.

«Мне пришлось закрыть балкон И окна, как спать в духоте, впервые за 2,5 года учуяла на нашем этаже вонь, аж в горле першит. Северо-запад, Университетская набережная/Чичерина», - рассказывает Лиана. «Словно газом воняет», - Дарья М. Жукая, удушающая химическая вонь стояла вечером в районе Доватора, железнодорожного вокзала. Усугубляла ситуацию и аномальная жара, духота.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Кроме того, в эти дни в регионе будет аномально жаркая погода, что также станет поводом держаться подальше от магистралей и поменьше находиться на улице.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

Фото Юрий Бондарев, Юлия Агеева

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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