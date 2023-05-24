24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
24.05.2023
В Аше нетрезвый молодой водитель насмерть сбил человека
24.05.2023
Конкурс «Большая перемена» - старт для больших побед детей и молодежи Курчатовского района
24.05.2023
Малыш отметил год жизни в Челябинске танцами и купанием с валенком
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
12.05.2023
На подъезде к селу Долгодеревенское образовался стихийный мусорный полигон
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
24.04.2023
Челябинцы предлагают властям запустить социальную рекламу на тему воровства люков
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023