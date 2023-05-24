В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон

Жители ЖК «Ньютон» Челябинска жалуются на то, что через дорогу от их домов ширится и растет стихийная свалка.

Владельцы квартир в элитном микрорайоне мегаполиса пожаловались в региональное отделение Общероссийского Народного фронта.

«Зеленая лесная зона, которую презентуют как одно из преимуществ этого микрорайона, завалена мусором. Кучи отходов лежат повсюду – на тропинках, между деревьями, в траве», - сообщили в Народном фронте.

На стихийной свалке строительные материалы, старая мебель, автопокрышки и камеры, изношенная рабочая одежда, новогодние гирлянды, спиленные ветки, органические отходы.

Сотрудники регионального отделения Общероссийского Народного фронта уже обратились с жалобами в министерство экологии Челябинской области и администрацию Челябинска.