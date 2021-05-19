В Григорьевских садах зацвели яблони

В Григорьевских садах, расположенных в Каслинском районе (Челябинская область), цветут яблони. Это главные плодоносящие деревья в хозяйстве, а ещё здесь выращивают уникальные по своему витаминному составу ягоды — жимолость, смородину, малину, в прошлом году на нескольких гектарах высадили грушевые деревья, есть слива, вишня и крыжовник.

Площадь Григорьевских садов только в Каслинском районе в 2021 году достигла 170 гектаров, на очереди — плодовые плантации в соседнем Кунашакском районе, где землю начинают готовить к высадке первых саженцев.

Накануне в Григорьевских садах побывал первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин, который оценил масштабы фруктовых и ягодных посадок.

«Потребность нашей области в яблоках и ягодах достаточно высока, поэтому мы планируем дальше развивать интенсивное садоводство. Вдумайтесь: чтобы обеспечить продовольственную безопасность в этом направлении, надо в год иметь 130 тысяч тонн этой продукции для потребления», - рассказывает Александр Завалищин.

Сегодня в регионе возрождается промышленное садоводство, планы до 2025 года — иметь не менее 390 гектаров таких садов. В 2021 году здесь, в Григорьевке, их будет 212 гектаров, в дальнейшем — 250 гектаров. Общая площадь земель в фермерском хозяйстве 850 гектаров, из них пока 170 гектаров занято посадками, остальная пашня — на этапе подготовки.

Напомним, это фермерское хозяйство заложило первые посадки фруктовых деревьев в 2015 году. Начинали с одного с небольшим гектара, а в 2018 году получили первую поддержку от минсельхоза Челябинской области, благодаря чему смогли ежегодно высаживать по 50 гектаров яблонь. В 2021 году общая площадь посадок в окрестностях деревни Григорьевка Каслинского района уже насчитывает 170 гектаров. Уникальная особенность этого проекта в том, что в создании садов принимают участие студенты высших учебных заведений Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Они проходят здесь трудовую практику, получают зарплату, а наиболее талантливые — остаются работать в качестве агрономов и других специалистов.

С момента создания Григорьевские сады находятся под неусыпным и заботливым научным присмотром Свердловской селекционной станции садоводства, которая является структурным подразделением Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, а также других научных учреждений. Сорта плодов и ягод — уральские, выведенные на Свердловской селекционной станции садоводства.