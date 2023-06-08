В Курчатовском районе отремонтируют дороги по Верстовой и Демидовской

В Курчатовском районе Челябинска до 20 сентября этого года отремонтируют две автомобильные дороги местного значения по улицам Верстовой (от Умельцев до железнодорожного переезда под путепроводом «Шагол») и Демидовской (от Радонежской до дома №11 по Радонежской).

Аукцион на ремонт данных объектов размещен шестого июня, заявки принимаются до 14 июня. Начальная (максимальная) цена аукциона - 83 951 249,90 рубля. Финансирование ремонта будет производиться из городского бюджета.

Протяженность дороги по улице Верстовой, который будут ремонтировать в 2023 году, составляет 2 089 метра, общая площадь покрытия проезжей части - 18 073 квадратных метра.

В технической документации к данной закупке сообщаются данные диагностики этой дороги: показатель ровности по IRI - от 3,3 до 6,5; несоответствие нормативному состоянию - 63,42 процента.

В ходе визуального осмотра выявлены следующие дефекты: колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядной организации, которая получит муниципальный контракт, предстоят восстановление изношенных слоев одежды и ликвидация пучинообразования.

Протяженность участка улицы Демидовской, подлежащего ремонту, составляет 1 268 метров, общая площадь покрытия - 13 221 квадратных метра. Дорога не соответствует нормативному состоянию.

Здесь выявлены такие же дефекты, как и на Верстовой, - колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и шелушение покрытия.

Подрядчику предстоит восстановить на Верстовой изношенные слои дорожной одежды.