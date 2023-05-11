В Ленинском районе Челябинске с 12 мая закроют движение трамваев

В Ленинском районе Челябинска завтра, 12 мая, в 22 часа закроют движение трамваев – в связи с ремонтом путей по улице Машиностроителей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, движение электротранспорта возобновится после шести часов утра 15 мая.

Таким образом, в предстоящие выходные дни трамваи маршрутов №18 и №22 будут следовать до кольца «Харлова».

Напомним, ремонт трамвайных путей на Машиностроителей стартовал в середине апреля. Подрядной организации предстоит заменить 0,58 километра однопутного пути на участке между улицами Масленникова до Новороссийской.

Отметим, в связи с капремонтом путей на улице Машиностроителей движение трамваев в Ленинском районе закрывалось уже неоднократно – на непродолжительные периоды времени; в связи с вводимыми ограничениями происходило изменение привычных маршрутов городского электротранспорта.

Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт» напоминает, что на участке улицы Машиностроителей от Масленникова до Новороссийской в период с 17 апреля до 20 мая движение трамваев №12 и №22 организовано реверсивным способом, который применяется в Челябинске впервые за долгое время.

«Трамваи по одному пути следуют в обе стороны по очереди. По краям участка организовано два временных съезда со стрелочными переводами. Перед выездом на однопутный участок установлен специальный светофор, который сигнализирует водителю, что перегон занят и выезжать на однопутный участок запрещено», - поясняет «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут №18 на этот период времени пришлось изменить перед реверсивным светофором (сократив путь следования до ТРК «Алмаз») - в целях исключения заторов из трамваев.